Том Круз получил награду ВМС США за роль в фильме «Топ Ган»

Американский актер Том Круз, известный по франшизе «Миссия невыполнима», получил награду Военно-морских сил США за роль в фильме «Топ Ган». Об этом сообщил Independent.

Артиста наградили за выдающуюся общественную службу. Этой чести обычно удостаиваются гражданские лица, совершившие героические поступки или каким‑либо образом поддержавшие американский флот.

Награду кинозвезде вручил секретарь ВМС США Карлос Дель Торо на киностудии «Лонгкросс» в английском городе Чертси, расположенном в графстве Суррей. В ходе церемонии Круз признался, что «очень горд и потрясен».