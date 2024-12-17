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Том Круз получил награду ВМС США за роль в фильме «Топ Ган»

Сегодня в 22:54
Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик". Изображение: Paramount Pictures

Американский актер Том Круз, известный по франшизе «Миссия невыполнима», получил награду Военно-морских сил США за роль в фильме «Топ Ган». Об этом сообщил Independent.

Артиста наградили за выдающуюся общественную службу. Этой чести обычно удостаиваются гражданские лица, совершившие героические поступки или каким‑либо образом поддержавшие американский флот.

Награду кинозвезде вручил секретарь ВМС США Карлос Дель Торо на киностудии «Лонгкросс» в английском городе Чертси, расположенном в графстве Суррей. В ходе церемонии Круз признался, что «очень горд и потрясен».

«В жизни для меня крайне важно то, что руководить означает служить. Я знаю это глубоко внутри и вижу это же в военнослужащих, мужчинах и женщинах. Я ценю преданность каждого, и для меня настоящая честь представлять их», — подчеркнул актер.

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