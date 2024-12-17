Джеймс Ван разрабатывает сериал по Pacific Drive

Продюсерская компания Джеймса Вана Atomic Monster приобрела права на создание сериала по инди-игре Pacific Drive. Об этом сообщает Variety.
Pacific Drive — компьютерная игра в жанре симулятора выживания. В ней игрокам предстоит выбраться из сюрреалистичной и заброшенной зоны отчуждения, используя свой автомобиль в качестве единственного спутника в темном мире.
Действие тайтла развивается от первого лица и разворачивается в стиле ретро-панк под экспериментальные саундтреки из электронной музыки.
Игра дебютировала в феврале и была номинирована на премию The Game Awards в категории «Лучшая дебютная инди-игра». Она также получила награду за «лучший геймплей» на фестивале BIG Festival-2024.