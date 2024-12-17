Московский музыкальный фестиваль «Солома» впервые пройдет зимой

Музыкальный фестиваль «Солома» впервые пройдет в Москве зимой. Он состоится 21 декабря на площади Революции. Об этом стало известно из соцсетей мероприятия.
В фестивале примут участие поп-музыкант Untone Chernov, екатеринбургская инди-группа «Внимание брусника!» и певец Джамми. Их сеты можно будет послушать с 18.15 на катке, открывшемся на площади.
Концерт будет бесплатным. Чтобы попасть на него, необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru. Желающим покататься на коньках необходимо также оформить билеты на лед.
Фестиваль «Солома» проходит в московском саду «Эрмитаж» с 2015 года. В разные годы на нем выступали поэтесса Вера Полозкова, группы Shoo и «Обе две», певица Гайана, ансамбль Real Jam. В 2024 году фестиваль прошел также в парке «Красная Пресня».