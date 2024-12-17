В Японии преступные синдикаты отмывают деньги с помощью коллекционных карточек Pokémon

В Японии преступные синдикаты начали использовать коллекционные карточки из игры Pokémon для отмывания денег. Об этом написал IGN со ссылкой на Shunkan Gendai Online.

Глава одного из таких синдикатов рассказал СМИ, как использовал карточки с изображениями героев популярного мультсериала в качестве средства транспортировки украденных денег за границу.

По его словам, эти карточки имеют большую ценность. При этом их легко покупать, перевозить и продавать. Кроме того, карточки занимают совсем немного места: они размером со стандартную игральную карту.

Некоторые из карточек Pokémon могут быть проданы за миллионы долларов: рекордная стоимость одной карты — более 5 млн долларов. Даже карты из обычных наборов стоят сотни долларов.