В сети появился трейлер триллера Стивена Содерберга «Черный мешок». Его премьера состоится 14 марта.
Сюжет рассказывает о знаменитом офицере разведки Джордже Вудхаусе, которому приходится выбирать между верностью своему браку и своей стране после того, как его жена Кэтрин становится подозреваемой в гигантской утечке информации.
Главные роли исполнили Реже-Жан Пейдж, Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер. В «Черном мешке» Бланшетт вновь воссоединится с Содербергом. Ранее она снималась в его фильме «Хороший немец» 2006 года и «8 подруг Оушена».