A24 запустила в разработку драматический сериал о футбольном клубе «Ливерпуль» — самой успешной команде Великобритании. Об этом сообщает Deadline.
Действие сериала будет развиваться на фоне бурного музыкального и культурного расцвета Ливерпуля 1960-х годов.
Сюжет расскажет о легендарном футбольном тренере и менеджере «Ливерпуля» Билле Шенкли и о том, как он помог клубу выйти из старого Второго дивизиона и выиграть три чемпионата Первого дивизиона, два Кубка Англии, четыре Charity Shield и Кубок УЕФА.
Работать над проектом кинокомпания будет совместно с футбольным клубом и продюсером Box to Box. Кресло сценариста займет Джек Торн — автор «Темных начал» и пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».
Билл Шенкли стал менеджером «Ливерпуля» в декабре 1959 года. Он не только помог клубу достичь вершин — его трудами гимном команды стала песня «You’ll Never Walk Alone». Шенкли покинул свой пост в 1974 году после победы в Кубке Англии и умер семь лет спустя в возрасте 68 лет.