A24 запустила в разработку драматический сериал о футбольном клубе «Ливерпуль» — самой успешной команде Великобритании. Об этом сообщает Deadline.

Действие сериала будет развиваться на фоне бурного музыкального и культурного расцвета Ливерпуля 1960-х годов.

Сюжет расскажет о легендарном футбольном тренере и менеджере «Ливерпуля» Билле Шенкли и о том, как он помог клубу выйти из старого Второго дивизиона и выиграть три чемпионата Первого дивизиона, два Кубка Англии, четыре Charity Shield и Кубок УЕФА.

Работать над проектом кинокомпания будет совместно с футбольным клубом и продюсером Box to Box. Кресло сценариста займет Джек Торн — автор «Темных начал» и пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».