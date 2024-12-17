Трейлер «28 лет спустя» стал самым просматриваемым в 2024 году

Трейлер «28 лет спустя» стал самым просматриваемым роликом для фильма ужасов в 2024 году. Ролик, вышедший 10 декабря, собрал 60 млн просмотров на всех площадках за первые сутки.

Видео также стало вторым самым популярным трейлером среди всех фильмов ужасов в истории. Первое место занимает ролик для «Оно-2», набравший за первые сутки 96 млн просмотров.

Сюжет фильма Дэнни Бойла расскажет о молодом парне, который хочет найти врача, чтобы помочь своей умирающей матери. В завирусившемся трейлере Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сражаются с зомби.

Внимание зрителей особенно привлек кадр с человеком, пораженным вирусом, который подозрительно похож на героя Киллиана Мерфи. Ранее стало известно, что в третьей части франшизы актер вернется к роли Джима — курьера на велосипеде, который в фильме «28 дней спустя» выходит из комы и обнаруживает, что мир охвачен вирусом.