Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за нашествия крыс

Американской модели Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за проблем с крысами. Об этом манекенщица рассказала в интервью Architectural Digest.

Джиджи поделилась, что ее жилищу потребовалось обновление, поскольку «некоторые дизайнерские решения в пространстве не помогали» решить проблему с грызунами. Вероятно, какие‑то материалы в интерьере привлекали крыс.

В данный момент Хадид занимается ремонтом. Модель призналась, что с нетерпением ждет, когда работы в ее апартаментах будут завершены.

В интервью Джиджи отметила, что живет то в Нью-Йорке, то на ферме в штате Пенсильвания. В обеих домах модель любит проводить время на кухне вместе с дочерью Хай.