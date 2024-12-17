Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за нашествия крыс

Американской модели Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за проблем с крысами. Об этом манекенщица рассказала в интервью Architectural Digest.
Джиджи поделилась, что ее жилищу потребовалось обновление, поскольку «некоторые дизайнерские решения в пространстве не помогали» решить проблему с грызунами. Вероятно, какие‑то материалы в интерьере привлекали крыс.
В данный момент Хадид занимается ремонтом. Модель призналась, что с нетерпением ждет, когда работы в ее апартаментах будут завершены.
В интервью Джиджи отметила, что живет то в Нью-Йорке, то на ферме в штате Пенсильвания. В обеих домах модель любит проводить время на кухне вместе с дочерью Хай.
«Мне нравится, когда кухня становится гостиной, так что‑либо это пространство [любимое в доме], либо у нас с Хай есть художественная комната — она для нас очень особенная. Это комната для рукоделия. Там есть одна стена, на которой Хай может рисовать. И мы занимаемся там всевозможными вещами: лепим из глины, делаем шринки-динксы и, конечно, много раскрашиваем и рисуем», — рассказала Хадид.