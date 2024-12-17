Сериал «Укрытие» получит третий и четвертый сезоны. Их будут снимать один за другим

Сериал «Укрытие» получит третий и четвертый сезоны. Это подтвердила актриса Ребекка Фергюсон в подкасте «Pilot TV», который выпускает журнал Empire.

Фергюсон рассказала, что сезоны будут снимать один за другим, так что артистка готовится к долгому съемочному периоду. «Я запланировала мою домашнюю жизнь. У меня есть мой пилатес. Я завела тренажер на площадке», — поделилась она.

Возможность завершить историю «Укрытия» Фергюсон назвала замечательной. «Тот факт, что все идет так хорошо, — это своего рода дань уважения всем тем, кто вовлечен в проект. Так что это феноменально», — отметила актриса.

Она подчеркнула, что «безмерно гордится» проектом и своей ролью. «Я всегда страстно желала рассказать всю историю, содержащуюся в книгах Хью Хауи, поэтому я не могла бы стать еще более счастливой от того, что зрители по всему миру с энтузиазмом приняли шоу», — сказала Фергюсон.

Сериал «Укрытие» стартовал на стриминговом сервисе Apple TV+ в мае 2023 года. Он рассказал о последних 10 тыс. человеках на планете, живущих в шахте под землей. Никто из них не знает, когда и зачем был построен их дом, а тем, кто пытается это выяснить, грозят смертельные последствия.