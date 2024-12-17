В США появятся сразу два документальных фильма о Луиджи Манджоне — предполагаемом убийце главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщил Deadline.

Обладатель премии «Оскар» Алекс Гибни, известный по лентам «Такси на темную сторону» и «Безумный, но не псих», расскажет историю вместе с компаниями Anonymous Content и Jigsaw Productions.

Предполагается, что фильм исследует, как появляются убийцы в современном обществе. Гибни намерен изучить, что убийство Томпсона говорит о США и какие ценности оно затрагивает.

Второй документальный проект создаст двукратный номинант на премию «Эмми» Стивен Роберт Морс, работавший над такими картинами, как «Аманда Нокс» и «Пункт назначения: Дьюсбери». Он расскажет о пострадавших в результате убийства Томпсона.

По словам кинематографиста, его фильм «станет мемом» и поможет широкой аудитории более глубоко понять произошедшее. Над ним вместе с Морсом будут работать оператор Мэтт Чанфрани, журналистка Ханна Гораши и документалистка Эли Эйзенштейн.

«Этот случай сложный и поднимает важные вопросы о самосуде, опустошительной стоимости приватизированной системы здравоохранения и неизбежности насилия, когда мирные перемены кажутся невозможными», — прокомментировал Морс.

Луиджи Манджоне — 26-летний выпускник Пенсильванского университета, которого арестовали по подозрению в убийстве предпринимателя Брайана Томпсона. О преступлении и реакции на него американского общества «Афиша Daily» рассказывала здесь.