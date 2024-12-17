В России снимут фильм «Скуф». Главную роль сыграет человек с «многомиллионной аудиторией»

Режиссер фильма «Осьминог» Алексей Степанов снимает комедию «Скуф» про героя мемов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В сюжете расскажут об обычном мужике. Он живет в тени собственных разочарований и прячется от проблем за пивом, телевизором и компьютерными играми.

«Эталонный скуф решает полностью изменить свою жизнь, когда дочь не приглашает его на свадьбу. Однако превратиться в „идеального масика“ оказывается почти невозможной задачей, особенно когда окружающие уже наложили на тебя свой ярлык», — гласит синопсис.

Степанов отметил, что видит в фильме огромный коммерческий потенциал. «Первый — на уровне сюжета, второй — на уровне артиста. Найдено шикарное решение по главному герою», — отметил он.