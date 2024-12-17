Бэнкси опубликовал в соцсетях загадочную «Мадонну с младенцем»

В инстаграм*-аккаунте анонимного уличного художника Бэнкси появилась фотография работы, на которой изображены мать и дитя. Грудь женщины проколота ржавой трубой, которая выглядит как рана.

Новая ли это работа, где она находится и что означает, в посте артиста не указано. На форуме Urban Art Association некоторые заявили, что это произведение называется «Мадонна с младенцем», и оно якобы было продано на выставке Бэнкси в феврале 2024 года.

© @banksy

В комментариях к посту художника ряд пользователей предположили, что работа символизирует страдания мирных жителей из‑за войны Израиля и ХАМАС, ведь Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме, который сейчас находится на Западном берегу реки Иордан.

Впрочем, другие считают, что произведение не связано с ситуацией на Ближнем Востоке, а символизирует отношения матери и ребенка. «Может ли это означать, что выбор образа жизни матери влияет на молоко, которым она кормит своего ребенка, у которого нет выбора, кроме как принять его?» — написал один из юзеров.

Это первый пост Бэнкси с августа 2024 года. Тогда художник представил серию работ с животными, которую в СМИ прозвали «Лондонским зоопарком».