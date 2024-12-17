«Ёбидоёби» сменила название юрлица

Пока что название сети по-прежнему «Ёбидоёби». Как пишет агентство, в течение года компания пыталась обойти решение суда.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. В ответ компания утверждала, что ее название — это транслитерация японской фразы «День недели — суббота», но доказательств не предоставила. Позже Верховный суд РФ подтвердил обязательство по смене названия.