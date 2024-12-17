«Ёбидоёби» сменила название юрлица

Сеть ресторанов суши «Ёбидоёби» сменила название юридического лица на ООО «Суши с приставкой суши». Это следует с сайта управления службы судебных приставов Мордовии, обратило внимание РИА «Новости».
Пока что название сети по-прежнему «Ёбидоёби». Как пишет агентство, в течение года компания пыталась обойти решение суда.
В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. В ответ компания утверждала, что ее название — это транслитерация японской фразы «День недели — суббота», но доказательств не предоставила. Позже Верховный суд РФ подтвердил обязательство по смене названия.
«Предприниматели продолжали спорить с решением, пытаясь сохранить созвучное наименование, но их иски неоднократно отклонялись. В ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, так как компания перенесла свой офис в Саранск», — заявили в пресс-службе УФССП Мордовии.
Судебные приставы «проводили разъяснительные беседы» с представителями «Ёбидоёби» и предупреждали о последствиях, пока не получили согласие на переименование, и «наконец закрылось это резонансное дело».
Ранее сооснователь сети Константин Зимен говорил, что переименовано будет только фирменное наименование юрлица (ООО «Ёбидоёби»), которое пишут в документах, но не всем известное коммерческое («Ёбидоёби»).