Джеки Чан и Ральф Маккьо в трейлере нового «Каратэ-пацана»

Sony Pictures опубликовала первый трейлер нового «Каратэ-пацана» с подзаголовком «Легенды». Лента выйдет в мировой прокат 30 мая 2025 года.

По сюжету мистер Хан и Дэниел ЛаРуссо объединяют силы, чтобы помочь пекинскому подростку выиграть турнир по боевым искусствам.

Джеки Чан и Ральф Маккьо вернутся к своим ролям из предыдущих проектов серии: Маккьо вновь сыграет чемпиона по карате Дэниела ЛаРуссо, а Чан предстанет в образе мастера кунг-фу мистера Хана. Ранее звезды не появлялись вместе на экране.

Роль ученика исполнит Бен Ван. Режиссером выступит Джонатан Энтуистл («Каратэ-пацан-2», «Здравствуй, будущее!»), а сценарий напишет Роб Либер («Голдберги»).