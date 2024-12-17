Джеки Чан и Ральф Маккьо в трейлере нового «Каратэ-пацана»

Sony Pictures опубликовала первый трейлер нового «Каратэ-пацана» с подзаголовком «Легенды». Лента выйдет в мировой прокат 30 мая 2025 года.
По сюжету мистер Хан и Дэниел ЛаРуссо объединяют силы, чтобы помочь пекинскому подростку выиграть турнир по боевым искусствам.
Джеки Чан и Ральф Маккьо вернутся к своим ролям из предыдущих проектов серии: Маккьо вновь сыграет чемпиона по карате Дэниела ЛаРуссо, а Чан предстанет в образе мастера кунг-фу мистера Хана. Ранее звезды не появлялись вместе на экране.
Роль ученика исполнит Бен Ван. Режиссером выступит Джонатан Энтуистл («Каратэ-пацан-2», «Здравствуй, будущее!»), а сценарий напишет Роб Либер («Голдберги»).
В кинофраншизу «Парень-каратист» входят пять картин и сериал «Кобра Кай». Первый фильм серии вышел в 1984 году, в нем, как и в двух последующих, участвовал Маккьо. Четвертая лента вышла спустя 10 лет, в ней снялась Хилари Суонк. В 2018-м на экранах появился «Каратэ-пацан» с Чаном и Джейденом Смитом.