В возрасте 78 лет умерла испанская актриса Мариса Паредес. Она скончалась в Мадриде от сердечной недостаточности, сообщает Variety.

Паредес родилась в семье дворника в обедневшей Испании после Гражданской войны. Она пробила себе дорогу в актерство, играя в театральных постановках по Чехову и Достоевскому, которые транслировались по телевидению.

Затем актриса начала сниматься у классических современных испанских режиссеров, начиная с Фернандо Труэбы в его дебютном фильме 1980 года «Опера Прима». Позже она сыграла в фильме Агусти Вильяронги «В стеклянной клетке» (1986), а также в картинах мексиканских режиссеров Артуро Рипстайна («Пурпурный цвет», «Полковнику никто не пишет») и Гильермо дель Торо («Хребет дьявола»).