В возрасте 78 лет умерла испанская актриса Мариса Паредес. Она скончалась в Мадриде от сердечной недостаточности, сообщает Variety.
Паредес родилась в семье дворника в обедневшей Испании после Гражданской войны. Она пробила себе дорогу в актерство, играя в театральных постановках по Чехову и Достоевскому, которые транслировались по телевидению.
Затем актриса начала сниматься у классических современных испанских режиссеров, начиная с Фернандо Труэбы в его дебютном фильме 1980 года «Опера Прима». Позже она сыграла в фильме Агусти Вильяронги «В стеклянной клетке» (1986), а также в картинах мексиканских режиссеров Артуро Рипстайна («Пурпурный цвет», «Полковнику никто не пишет») и Гильермо дель Торо («Хребет дьявола»).
В карьере Паредес 75 фильмов. Однако лучше всего зрители запомнили ее по пяти картинам Педро Альмодовара, в которых она сыграла главные роли: «Нескромное обаяние порока», «Высокие каблуки», «Цветок моей тайны», «Все о моей матери» и «Кожа, в которой я живу».