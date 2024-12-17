Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест

В пробе A, взятой у спортсмена в конце октября, обнаружили запрещенное вещество. Его название не уточняется. Если вскрытие пробы B подтвердит наличие допинга, Мудрику грозит дисквалификация.

Полузащитник «Челси» подтвердил в инстаграме*, что его проба содержала запрещенное вещество. «Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти», — написал он.