Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест

Украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», сдал положительный допинг-тест, сообщает Tribuna.
В пробе A, взятой у спортсмена в конце октября, обнаружили запрещенное вещество. Его название не уточняется. Если вскрытие пробы B подтвердит наличие допинга, Мудрику грозит дисквалификация.
Полузащитник «Челси» подтвердил в инстаграме*, что его проба содержала запрещенное вещество. «Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти», — написал он.
Мудрик выразил надежду, что вскоре сможет вернуться на поле, поскольку он «не сделал ничего плохого».
В «Челси» сказали, что «полностью поддерживают» программу тестирования, которое регулярно проходят все игроки. «Михаил в категорической форме подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества», — заявили в клубе.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за рекордные для украинского футбола 70 млн евро. В 71 матче за английский клуб украинец забил девять голов. Однако в сезоне 2024/2025 он провел за «Челси» лишь два матча и выходил на замену.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.