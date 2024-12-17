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Ростов переименовали в Ростов Великий

Сегодня в 15:56
Фото: Игорь Шелапутин

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон о переименовании города Ростова в Ярославской области. Ему вернули прежнее название, сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке указывается, что в летописи XII века Ростов был назван Великим. В Ипатьевской летописи конца XIV — начала XV века имеются сведения о населенном пункте Ростов Великий.

Разработчики закона заявили, что предложение о переименовании неоднократно выдвигались общественностью города. По их мнению, городе вернется «широко известное в прошлом и настоящем» название — Ростов Великий.

«Интерфакс» пишет, что в ходе опроса 2023 года инициативу о переименовании Ростова поддержали 13 854 из 13 922 опрошенных. Таким образом, за смену название высказались 58% от общего числа жителей в возрасте старше 14 лет, поясняют авторы закона.

«Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости», — писал в августе губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В июле площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии. За год до этого с нее убрали флаги 48 европейских стран.

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