МТС запустила «Виртуалити», чтобы помочь детям войти в ИТ

МТС запустила образовательный проект для детей о цифровых технологиях «Виртуалити». Волонтеры компании помогают школьникам средних и старших классов с выбором будущей профессии в ИТ, узнала «Афиша Daily».

«Виртуалити» будет проходить до 25 декабря в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске и Рязани. Участниками станут более 2500 детей из социальных учреждений. Эксперты познакомят подрастающее поколение с возможностями технологических специальностей, поделятся своим опытом, помогут сформировать четкое представление об ИТ-специальностях и определиться с выбором будущей профессии.