Лили Аллен перестала есть из‑за трудного психологического состояния

Певица Лили Аллен рассказала в новом эпизоде подкаста «Miss Me?», который она ведет вместе с близкой подругой Микитой Оливер, что перестала есть и сейчас находится «не в лучшем душевном состоянии».

«В последние несколько месяцев я переживаю трудные времена, и у меня возникла проблема с питанием. Мы с психотерапевтом поговорили об этом, и она спросила: „Как давно это происходит?“

Я отвечаю: „Ну, около трех лет“. И она такая: „Хорошо, а почему вы раньше об этом не говорили?“ А это просто не казалось мне самым важным в списке важных вещей, о которых я должна говорить», — подчеркнула она.

По словам певицы, она чувствует, что ее тело и разум «иногда не соединяются воедино должным образом». «Я знаю, что многие люди считают, что эти две вещи очень связаны друг с другом, но для меня все совсем по-другому. Я провожу много времени в своей голове и не так много времени думаю о своем теле», — добавила Аллен.