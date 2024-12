IndieWire опросил 177 критиков, чтобы определить лучший фильм. Победила «Анора»

Лучшие фильмы

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучшее исполнение

В опросе IndieWire участвовали авторы The New Yorker, Variety, LA Times, BBC Culture, Sight & Sound, Cinéaste, Der Spiegel, The Irish Times, Associated Press, The Film Stage, Reverse Shot и многие другие. За первое место в их списках издание присуждало 10 очков, за второе ― 9, за третье ― 8 и так далее.