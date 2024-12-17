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IndieWire опросил 177 критиков, чтобы определить лучший фильм. Победила «Анора»

Сегодня в 15:52
Кадр из фильма «Анора». Фото: Neon

Издание IndieWire опросило 177 критиков и журналистов, а затем составило на основе их ответов рейтинги лучших художественных и документальных фильмов, режиссеров, сценаристов, актеров и операторов.

Лучшим фильмом критики признали «Анору» Шона Бейкера. Ее отметили 89 участников опроса, из которых 18 поместили ее на первое место. На втором месте оказался «Бруталист» Брейди Корбета, который появился в списках 73 критиков и получил 18 первых мест.

При этом в категории «Лучший режиссер» победил Корбет, а Бейкер занял лишь третье место. На втором оказался автор «Мальчишек из „Никеля“» РаМелл Росс.

Лучшими актерами признаны Марианна Жан-Батист за роль в «Суровой правде», Эдриен Броди за роль в «Бруталисте» и Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». В тройку лучших документальных фильмов вошли «No Other Land», «Дагомея» и «Саундтрек к государственному перевороту».

Лучшие фильмы

  1. «Анора»
  2. «Бруталист»
  3. «Мальчишки из „Никеля“»
  4. «Все, что нам кажется светом»
  5. «Претенденты»
  6. «Я видел свечение телевизора»
  7. «Cубстанция»
  8. «Дюна: Часть вторая»
  9. «Не ждите слишком многого от конца света»
  10. «Суровая правда»

Лучший режиссер

  1. Брейди Корбет («Бруталист»)
  2. РаМелл Росс («Мальчишки из „Никеля“»)
  3. Шон Бейкер («Анора»)
  4. Паял Кападия («Все, что нам кажется светом»)
  5. Лука Гуаданьино («Претенденты»)
  6. Джейн Шенбрун («Я видел свечение телевизора»)
  7. Корали Фаржа («Субстанция»)
  8. Жак Одиар («Эмилия Перес»)
  9. Бертран Бонелло («Предчувствие»)
  10. Эдвард Бергер («Конклав»)

Лучший сценарий

  1. «Анора»
  2. «Настоящая боль»
  3. «Бруталист»
  4. «Претенденты»
  5. «Конклав»
  6. «Субстанция»
  7. «Все, что нам кажется светом»
  8. «Планета Джанет»
  9. «Мальчишки из „Никеля“»
  10. «Я видел свечение телевизора»

Лучшее исполнение

  1. Марианна Жан-Батист («Суровая правда»)
  2. Эдриен Броди («Бруталист»)
  3. Майки Мэдисон («Анора»)
  4. Деми Мур («Субстанция»)
  5. Илинка Манолаке («Не ждите слишком многого от конца света»)
  6. Николь Кидман («Плохая девочка»)
  7. Колман Доминго («Синг-Синг»)
  8. Дэниел Крейг («Квир»)
  9. Леа Сейду («Предчувствие»)
  10. Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)/Джош Хартнетт («Ловушка»)

В опросе IndieWire участвовали авторы The New Yorker, Variety, LA Times, BBC Culture, Sight & Sound, Cinéaste, Der Spiegel, The Irish Times, Associated Press, The Film Stage, Reverse Shot и многие другие. За первое место в их списках издание присуждало 10 очков, за второе ― 9, за третье ― 8 и так далее.

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