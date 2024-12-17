IndieWire опросил 177 критиков, чтобы определить лучший фильм. Победила «Анора»

Издание IndieWire опросило 177 критиков и журналистов, а затем составило на основе их ответов рейтинги лучших художественных и документальных фильмов, режиссеров, сценаристов, актеров и операторов.
Лучшим фильмом критики признали «Анору» Шона Бейкера. Ее отметили 89 участников опроса, из которых 18 поместили ее на первое место. На втором месте оказался «Бруталист» Брейди Корбета, который появился в списках 73 критиков и получил 18 первых мест.
При этом в категории «Лучший режиссер» победил Корбет, а Бейкер занял лишь третье место. На втором оказался автор «Мальчишек из „Никеля“» РаМелл Росс.
Лучшими актерами признаны Марианна Жан-Батист за роль в «Суровой правде», Эдриен Броди за роль в «Бруталисте» и Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». В тройку лучших документальных фильмов вошли «No Other Land», «Дагомея» и «Саундтрек к государственному перевороту».
Лучшие фильмы
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Мальчишки из „Никеля“»
- «Все, что нам кажется светом»
- «Претенденты»
- «Я видел свечение телевизора»
- «Cубстанция»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Не ждите слишком многого от конца света»
- «Суровая правда»
Лучший режиссер
- Брейди Корбет («Бруталист»)
- РаМелл Росс («Мальчишки из „Никеля“»)
- Шон Бейкер («Анора»)
- Паял Кападия («Все, что нам кажется светом»)
- Лука Гуаданьино («Претенденты»)
- Джейн Шенбрун («Я видел свечение телевизора»)
- Корали Фаржа («Субстанция»)
- Жак Одиар («Эмилия Перес»)
- Бертран Бонелло («Предчувствие»)
- Эдвард Бергер («Конклав»)
Лучший сценарий
- «Анора»
- «Настоящая боль»
- «Бруталист»
- «Претенденты»
- «Конклав»
- «Субстанция»
- «Все, что нам кажется светом»
- «Планета Джанет»
- «Мальчишки из „Никеля“»
- «Я видел свечение телевизора»
Лучшее исполнение
- Марианна Жан-Батист («Суровая правда»)
- Эдриен Броди («Бруталист»)
- Майки Мэдисон («Анора»)
- Деми Мур («Субстанция»)
- Илинка Манолаке («Не ждите слишком многого от конца света»)
- Николь Кидман («Плохая девочка»)
- Колман Доминго («Синг-Синг»)
- Дэниел Крейг («Квир»)
- Леа Сейду («Предчувствие»)
- Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)/Джош Хартнетт («Ловушка»)
В опросе IndieWire участвовали авторы The New Yorker, Variety, LA Times, BBC Culture, Sight & Sound, Cinéaste, Der Spiegel, The Irish Times, Associated Press, The Film Stage, Reverse Shot и многие другие. За первое место в их списках издание присуждало 10 очков, за второе ― 9, за третье ― 8 и так далее.