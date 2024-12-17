Роберт Смит из The Cure рассказал, как отказ от курения стал важным решением для сохранения голоса

Роберт Смит из The Cure рассказал ведущему Radio X Джону Кеннеди, что решение бросить курить было самым важным для сохранения его голоса.

По словам Смита, он начал играть в группе подростком в 70-х годах и не предпринимал никаких действий для сохранения своего здоровья и голоса до 40 лет.

«Это было самое важное, что я сделал. Мне исполнилось 40 лет, и я решил, что больше никогда не буду курить. И до сих пор не курю.

Думаю, именно это, наряду с некоторыми другими вещами, позволило мне продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Но я знаю, что есть люди, которые занимаются пением, следят за собой, но потом их голоса пропадают», — рассказал музыкант.