Роберт Смит из The Cure рассказал, как отказ от курения стал важным решением для сохранения голоса

Роберт Смит из The Cure рассказал ведущему Radio X Джону Кеннеди, что решение бросить курить было самым важным для сохранения его голоса.
По словам Смита, он начал играть в группе подростком в 70-х годах и не предпринимал никаких действий для сохранения своего здоровья и голоса до 40 лет.
«Это было самое важное, что я сделал. Мне исполнилось 40 лет, и я решил, что больше никогда не буду курить. И до сих пор не курю.
Думаю, именно это, наряду с некоторыми другими вещами, позволило мне продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Но я знаю, что есть люди, которые занимаются пением, следят за собой, но потом их голоса пропадают», — рассказал музыкант.
Он отметил, что ему повезло иметь такие гены, потому что в своей жизни он не уделял особого внимания долголетию до 50 лет. Сейчас Смиту 65 лет: «Я был поражен тем, что дожил до 50, а потом начал думать, что, наверное, хотел бы дожить до 60. И тогда я стал немного умереннее. А потом тебе исполняется 60. Действительно, каждый год для меня — это своего рода бонус».