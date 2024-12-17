Инфляция, замедление YouTube и квадроберы попали в список самых разочаровывающих явлений года в РФ

Агентство Pro-Vision Communications провело опрос и выяснило, какие события и явления в 2024 году сильнее всего разочаровали россиян. Результатами исследования поделилась «Газета.ру».

Четыре места из пяти в антирейтинге заняли нерадостные события из сферы экономики. Резкий рост цен на товары и услуги расстраивает 77,6% респондентов, похожая, но более растянутая по времени инфляция стала болезненной для 48,3%.

На третьем месте замедление YouTube, которое вызывает беспокойство у 41% опрошенных. За ним идут обвал рубля (26,3%), подорожание аренды жилья (17,1%) и отмена льготной ипотеки (10,2%).

Впрочем, тревожат россиян не только деньги: каждый десятый участник исследования невзлюбил уходящий год из‑за возросшего объема кибермошенничества (12,2%) и скандалов с квадроберами (9,3%).

Если говорить о расстройствах в личной жизни, то 43% россиян огорчены не изменившимися доходами, 37,1% ― тем, что не смогли накопить планируемую сумму. Четверть участников опроса жалеют, что мало путешествовали в уходящем году, а почти каждый пятый ― что не купил квартиру или авто.

Почти 15% респондентов сожалеют о своем одиночестве. А каждый десятый россиянин расстроен, что у него в 2024-м не родился ребенок.