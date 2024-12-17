«Социальную сеть», «Детей шпионов» и «Грязные танцы» признали культурным достоянием США

Фильмы «Социальная сеть», «Техасская резня бензопилой» и «Грязные танцы» внесли в Национальный реестр фильмов США. Их признали «культурно, исторически и эстетически» значимыми, сообщает Variety.
Библиотекарь конгресса ежегодно отбирает 25 фильмов, которым не менее 10 лет, чтобы объявить их культурным достоянием. В этом году общественность подала на рассмотрение более 6700 картин. Так, в реестр среди прочих попали «Звездный путь: Гнев Хана» 1982 года, «Мой личный штат Айдахо» 1991-го, «Дети шпионов» 2001-го, «Старикам тут не место» 2007-го и «Полицейский из Беверли-Хиллз» 1984-го.
«Фильмы отражают историю и культуру нашей страны и должны сохраняться в нашей национальной библиотеке для будущих поколений», — сказала библиотекарь конгресса Карла Хейден. Это могут быть художественные работы, документальное кино, короткометражки, мультфильмы и даже любительское видео.
В 2024 году количество фильмов в нацреестре достигло 900 наименований (самый старый из них — «Ньюаркский атлет» 1891 года), а всего в коллекции Конгресса хранится более 2 млн картин.