«Социальную сеть», «Детей шпионов» и «Грязные танцы» признали культурным достоянием США

Библиотекарь конгресса ежегодно отбирает 25 фильмов, которым не менее 10 лет, чтобы объявить их культурным достоянием. В этом году общественность подала на рассмотрение более 6700 картин. Так, в реестр среди прочих попали «Звездный путь: Гнев Хана» 1982 года, «Мой личный штат Айдахо» 1991-го, «Дети шпионов» 2001-го, «Старикам тут не место» 2007-го и «Полицейский из Беверли-Хиллз» 1984-го.