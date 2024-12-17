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Экологическая катастрофа на Кубани: животные и пляжи в мазуте от затонувших танкеров

Сегодня в 12:55

Десятки километров пляжей в Краснодарском крае покрыты мазутом с потерпевших крушение танкеров. Нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Местные жители снимают видео с пострадавшими животными и пляжами в мазуте. По словам очевидцев, власти пока не установили боновые заграждения, поэтому пятно нефтепродуктов продолжает расползаться.

В двух муниципалитетах развернули оперативные штабы. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-Спас» и МЧС России. От оперативных служб сейчас работают на месте 267 человек и 50 единиц техники.

Разлив мазута произошел из‑за крушения в Черном море двух танкеров ― «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 15 декабря судна попали в сильный шторм, и их пробило волнами.

С первого судна спасли 12 моряков, один погиб. Второй танкер сперва лег в дрейф, а затем сел на мель. Накануне МЧС сообщило, что все 14 членов экипажа «Волгонефти-239» благополучно эвакуированы на берег. Пострадавших моряков госпитализировали. СК завел уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека.

Танкеры перевозили более 9000 тонн мазута. По оценкам РАН, из каждого судна вытекло примерно по 1500 тонн нефтепродуктов.

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