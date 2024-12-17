В Лондоне построят вторую самую высокую башню в Западной Европе

Мэрия Лондона одобрила план строительства 73-этажного небоскреба в деловом районе. Его высота будет такой же, как у самого высокого здания в Западной Европе под названием Shard, расположенного километром южнее, передает CNN.

Официально проект назывался 1 Undershaft. В 2016 году застройщик получил разрешение на строительство башни чуть меньшей высоты, но оно так и не началось. Чтобы построить башню, нужно снести другое здание, что критикуют защитники окружающей среды.

Если небоскреб высотой 309,6 метра все же построят, то в нем расположатся офисы, обсустроят зоны для обучения детей на 72-м и 73-м этажах, а также детский сад. Здание, согласно планировкам, вмещает в себе 154 156 квадратных метров.

Городские активисты сетуют, что городской пейзаж Лондона все больше загромождают однотипные башни из стекла и металла, на фоне которых исторические достопримечательности кажутся маленькими. Так, в деловом районе, где много высоких зданий и готовится постройка нового, расположен собор Святого Павла.