Сергей Бурунов и звезды КХЛ снялись в короткометражке «Батин свитер» и запустили розыгрыш свитеров

Сергей Бурунов снялся в короткометражке «Батин свитер» про хоккей и новогодние чудеса. Премьера фильма — часть нового проекта Fonbet x КХЛ, рассказали «Афише Daily» организаторы.

По сюжету фильма, Бурунов собирает в гостях друзей-хоккеистов из ведущих клубов КХЛ, чтобы посмотреть игру. Герои замечают на диване волшебный свитер, который начинает исполнять желания. В съемке поучаствовали хоккеисты Артур Каюмов, Алексей Василевский, Семен Чистяков и Егор Яковлев.