Сергей Бурунов и звезды КХЛ снялись в короткометражке «Батин свитер» и запустили розыгрыш свитеров

Сергей Бурунов снялся в короткометражке «Батин свитер» про хоккей и новогодние чудеса. Премьера фильма — часть нового проекта Fonbet x КХЛ, рассказали «Афише Daily» организаторы.
По сюжету фильма, Бурунов собирает в гостях друзей-хоккеистов из ведущих клубов КХЛ, чтобы посмотреть игру. Герои замечают на диване волшебный свитер, который начинает исполнять желания. В съемке поучаствовали хоккеисты Артур Каюмов, Алексей Василевский, Семен Чистяков и Егор Яковлев.
Волшебный свитер из фильма может получить любой желающий. Fonbet выпустил коллекцию ретро-свитеров в стилистике ведущих клубов КХЛ ― «Авангарда», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В дизайне угадываются брендинг команд и узоры их родных регионов.
В дропе есть четыре «счастливых свитера», к которым пришиты золотые лейблы. Их обладатели смогут смотреть игры любимого клуба бесплатно до конца сезона.
Свитер можно выиграть, пройдя тест по мотивам короткометражки. Победителей определят с помощью рандомайзера после 12 января.
В канун новогодних праздников клубы, участвующие в проекте, вместе с благотворительной программой «ДоброFon» направят 1 млн рублей в региональные фонды, помогающие бездомным животным.
Коллекция вдохновлена ugly sweaters ― традицией рождественских пуловеров и кардиганов с нелепыми орнаментами. Их ввел в моду еще в 1980-е американский комик Бил Косби. Изначально рождественские свитера шили по лекалам хоккейных джерси.