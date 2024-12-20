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Сергей Бурунов и звезды КХЛ снялись в короткометражке «Батин свитер» и запустили розыгрыш свитеров

Сегодня в 16:53
Фото: пресс-материалы

Сергей Бурунов снялся в короткометражке «Батин свитер» про хоккей и новогодние чудеса. Премьера фильма — часть нового проекта Fonbet x КХЛ, рассказали «Афише Daily» организаторы.

По сюжету фильма, Бурунов собирает в гостях друзей-хоккеистов из ведущих клубов КХЛ, чтобы посмотреть игру. Герои замечают на диване волшебный свитер, который начинает исполнять желания. В съемке поучаствовали хоккеисты Артур Каюмов, Алексей Василевский, Семен Чистяков и Егор Яковлев.

Волшебный свитер из фильма может получить любой желающий. Fonbet выпустил коллекцию ретро-свитеров в стилистике ведущих клубов КХЛ ― «Авангарда», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В дизайне угадываются брендинг команд и узоры их родных регионов.

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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы

В дропе есть четыре «счастливых свитера», к которым пришиты золотые лейблы. Их обладатели смогут смотреть игры любимого клуба бесплатно до конца сезона.

Свитер можно выиграть, пройдя тест по мотивам короткометражки. Победителей определят с помощью рандомайзера после 12 января.

В канун новогодних праздников клубы, участвующие в проекте, вместе с благотворительной программой «ДоброFon» направят 1 млн рублей в региональные фонды, помогающие бездомным животным.

Коллекция вдохновлена ugly sweaters ― традицией рождественских пуловеров и кардиганов с нелепыми орнаментами. Их ввел в моду еще в 1980-е американский комик Бил Косби. Изначально рождественские свитера шили по лекалам хоккейных джерси.

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