Выдачи кредитных карт в ноябре упали впервые с 2019 года, несмотря на предновогодний ажиотаж

В ноябре банки выдали россиянам 1,57 млн кредитных карт на 206,8 млрд рублей. Это первый ноябрь с 2019 года, когда наблюдается снижение показателей по выданным кредитам, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ноябре количество выданных кредиток опустилось до минимума 2022 года, а по сравнению с началом 2024-го количество заявок на карты уменьшилось более чем в два раза, сказала аналитик маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. Вернуть спрос не помогли ни традиционный предновогодний ажиотаж, ни снижение ставки.

«Коммерсант» связывает низкие показатели с ухудшением условий по кредитным картам — к примеру, сокращением грейс-периода с года до 100–120 дней и запретом ЦБ на выдачу кредитов заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%.

Сокращение объема выдач в декабре может составить около 30% по сравнению с прошлым годом, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.