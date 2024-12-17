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Выдачи кредитных карт в ноябре упали впервые с 2019 года, несмотря на предновогодний ажиотаж

Сегодня в 10:50
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В ноябре банки выдали россиянам 1,57 млн кредитных карт на 206,8 млрд рублей. Это первый ноябрь с 2019 года, когда наблюдается снижение показателей по выданным кредитам, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ноябре количество выданных кредиток опустилось до минимума 2022 года, а по сравнению с началом 2024-го количество заявок на карты уменьшилось более чем в два раза, сказала аналитик маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. Вернуть спрос не помогли ни традиционный предновогодний ажиотаж, ни снижение ставки.

«Коммерсант» связывает низкие показатели с ухудшением условий по кредитным картам — к примеру, сокращением грейс-периода с года до 100–120 дней и запретом ЦБ на выдачу кредитов заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%.

Сокращение объема выдач в декабре может составить около 30% по сравнению с прошлым годом, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

«Активного восстановления происходить не будет, пока не начнется цикл снижения ключевой ставки. Другое очевидное препятствие — общая закредитованность. В результате банки сейчас не только повышают уровень отказов, но и режут лимиты по старым кредитным картам», — заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

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