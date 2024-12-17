В ювелирных магазинах России начнется продажа золотых слитков

Ювелирная сеть Sunlight до конца 2024 года запустит продажу слитков из золота. Их цены будут ниже, чем в банках, утверждает в разговоре с РБК коммерческий директор компании Юрий Колеров.

Слитки 999-й пробы весом до 50 грамм появятся в онлайн- и офлайн-продаже. Сначала их завезут в магазины в Москве, а в начале 2025 года — в другие города. Sunlight намерена запустить обратный выкуп инвестиционных слитков, в том числе поврежденных, но только тех, которые проданы в ее магазинах.

Председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба назвал выкуп золотых слитков основным конкурентным преимуществом Sunlight, поскольку «точек обратного выкупа слитков у банков, можно сказать, на пальцах двух рук». Однако, по его мнению, у инвесторов может возникнуть недоверие к новому продавцу из‑за привычки, что физическое золото покупается в банках, хотя в Германии или Китае слитки уже продаются в ювелирных магазинах.

Sunlight начал сотрудничество с аффинажным заводом «Красцветмет», который и поставляет инвестиционные слитки с необходимой документацией самостоятельно или через партнеров. За 2023–2024 годы завод произвел 70 тыс. штампованных золотых слитков общим весом почти 1,5 тонны, рассказали там.