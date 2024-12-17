В Москве у жилого дома произошел взрыв. Убиты высокопоставленный военный и его помощник

У подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. Погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Следственный комитет. Генералу было 54 года.
Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий с подъездом. Оно сработало в 6 утра, когда военные выходили из дома.
Взрывом в доме выбило стекла с первого по третий этаж и подъездную дверь. Повреждена также служебная машина генерала. СК завел уголовное дело.
Источник РБК, близкий к МВД, оценил мощность бомбы в 100 грамм в тротиловом эквиваленте, источник РИА «Новости» в экстренных службах — в около 200 грамм.
Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты с мая 2017 года. После начала военной операции он периодически проводил брифинги, в которых рассказывал, в частности, о «военно-биологической деятельности» США на Украине.
В декабре 2023 года генерал сообщал о подготовке Службой безопасности Украины провокации с использованием боевого отравляющего вещества. Накануне гибели Кириллова СБУ заочно обвинила его в «приказе применять химическое оружие» против Вооруженных сил Украины.