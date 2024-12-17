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В Москве у жилого дома произошел взрыв. Убиты высокопоставленный военный и его помощник

Сегодня в 09:23
Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС
Обновлено сегодня в 10:43

Следственный комитет квалифицировал дело об убийстве в Москве двух поенных как террористический акт (статья 205 УК). Заведены также уголовные дела по статьям об убийстве (статья 105 УК) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК).

У подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. Погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Следственный комитет. Генералу было 54 года.

Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий с подъездом. Оно сработало в 6 утра, когда военные выходили из дома.

Взрывом в доме выбило стекла с первого по третий этаж и подъездную дверь. Повреждена также служебная машина генерала. СК завел уголовное дело.

Источник РБК, близкий к МВД, оценил мощность бомбы в 100 грамм в тротиловом эквиваленте, источник РИА «Новости» в экстренных службах — в около 200 грамм.

Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты с мая 2017 года. После начала военной операции он периодически проводил брифинги, в которых рассказывал, в частности, о «военно-биологической деятельности» США на Украине.

В декабре 2023 года генерал сообщал о подготовке Службой безопасности Украины провокации с использованием боевого отравляющего вещества. Накануне гибели Кириллова СБУ заочно обвинила его в «приказе применять химическое оружие» против Вооруженных сил Украины.

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