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Суд в Бразилии постановил запретить песню Адель из‑за обвинений в плагиате

Сегодня в 09:05
Фото: Denise Truscello/Getty Images

Суд в Бразилии постановил об изъятии из обращения по всему миру песни Адель «Million Years Ago» из‑за дела о плагиате. Это пока еще предварительный запрет, а стриминги и музыкальные студии могут обжаловать решение, передает The Guardian.

Иск против Адель подал бразильский композитор Тониньо Жераеса. Он утверждает, что «Million Years Ago» 2015 года — это плагиат его классической композиции «Mulheres» 1995-го, и требует возмещения упущенных авторских прав, компенсации морального ущерба в размере 160 тыс. долларов и лишения Адель авторства на песню.

Судебный запрет грозит бразильским дочерним компаниям Sony и Universal, стримингам и лейблам Адель штрафом в размере 8 тыс. долларов «за каждый акт несоблюдения». Согласно постановлению, они должны »«немедленно и во всем мире прекратить использование, воспроизведение, редактирование, распространение или коммерциализацию песни «Million Years Ago»».

«Это знаковое событие для бразильской музыки, которая <…> часто копировалась для создания успешных международных хитов. Международные продюсеры и артисты, которые <…> держат на примете бразильскую музыку, чтобы использовать ее в паразитических целях, дважды подумают, принимая во внимание это решение», — сказал адвокат композитора Фредимио Тротта.

Турецкие поклонники музыки также обвинили Адель в плагиате «Million Years Ago» в 2015 году. Они утверждали, что мелодия Адель схожа с песней 1985 года курдского певца Ахмета Кайи под названием «Acilara Tutunmak».

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