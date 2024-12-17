В центре Москвы покончил с собой баскетболист Янис Тимма, бывший муж Анны Седоковой

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стало самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Тимме было 32 года.

По данным Baza, рядом с телом баскетболиста был его iPhone, на заставке которого отображался телефон его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой и просьба позвонить ей. Незадолго до смерти он выложил инстаграм*-сторис с поздравлением ее с днем рождения.

Mash пишет, что Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы, куда приехал накануне.

Тимма и Седокова были женаты около четырех лет. В октябре певица подала на развод.

После этого он публиковал в соцсетях странные ролики ― трансляцию с камеры, направленной с балкона вниз, и видео с пачками таблеток. Подписчики тогда стали переживать за психологическое здоровье Тиммы, некоторые решили, что он готовится к суициду.

Тимма ― двукратный чемпион Латвии, серебряный и бронзовый призер чемпионата России. В 2013 году Тимму во втором раунде драфта НБА выбрал «Мемфис Гриззлис». В России спортсмен выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. В феврале 2024 года стало известно, что Тимма стал игроком испанского баскетбольного клуба «Обрадойро».