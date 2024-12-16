Сидни Суини ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру на снимках папарацци

Вчера / 11:10
В Москве ожидаются гололед и ледяные дожди
Сегодня / 01:15
Sony выпустит экранизацию романа «Из крови и пепла» Дженнифер Ли Арментроут
Сегодня / 00:29
Жители США собрали более 100 тысяч долларов на защиту убийцы CEO страховой компании
Вчера / 23:18
Во Франции отменили показ фильма «Последнее танго в Париже» из‑за протеста феминисток
Вчера / 22:45
Metacritic выбрал худшие фильмы 2024 года. В нем есть ленты хуже «Мадам Паутины»
Вчера / 22:42
СМИ: Джейми Ли Кертис рассматривается на роль в ремейке «Она написала убийство»
Вчера / 21:19
Идрис Эльба хочет экранизировать Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом
Вчера / 20:30
Сына режиссера Ильи Хржановского* задержали за пропалестинский ролик и стикер
Вчера / 19:08
«Здесь что‑то не так»: вышел тизер третьего сезона «Белого лотоса»
Вчера / 18:57
В Шереметьево открыли ресторан T-Private × AVA Bistro
Вчера / 18:03
Николь Кидман думала закончить карьеру после рождения третьего ребенка. Но ее отговорила мама
Вчера / 17:55
Рэпера Слоутая оправдали по делу об изнасиловании
Вчера / 17:21
Кинокритики Торонто и Сан-Франциско назвали Юру Борисова лучшим актером второго плана 2024 года
Вчера / 17:06
Леди Гага в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC
Вчера / 16:54
Опубликовано видео, на котором кота Твикса выкидывают из поезда
Вчера / 16:14
Вышел первый трейлер «Войны» Алекса Гарленда
Вчера / 15:24
Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из‑за запаха свиней из грузового отсека
Вчера / 15:22
Из «Читай-города» чаще всего воруют «Богатый папа, бедный папа» и «1984»
Вчера / 14:59
Вышел трейлер третьего сезона новых «Папиных дочек»
Вчера / 14:29
Астерикс и Обеликс разносят римлян и Цезаря в тизере «Поединка вождей»
Вчера / 14:10
Владислав Бакальчук анонсировал байопик про Wildberries
Вчера / 13:51
Tatler выпустил первый номер журнала в Казахстане
Вчера / 13:48
Дрейк выплатил 10 000 долларов победителю конкурса двойников
Вчера / 13:42
Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в экспозицию Третьяковки
Вчера / 13:20
Лиза Кудроу раскритиковала драму Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» как рекламу ИИ
Вчера / 12:57
«Мастер и Маргарита» стала самой популярной цифровой книгой года в сервисе «Литрес»
Вчера / 11:12
На архипелаг Майотта обрушился мощнейший циклон за столетие. Число жертв может достигать тысяч
Вчера / 10:06
Россияне начали активно скупать змей перед Новым годом
Вчера / 10:04
Омск объявили культурной столицей России 2026 года
Вчера / 08:52
Хью Джекман и Райан Рейнолдс сыграют в фильме Шона Леви «Бойз-бенд»
15 декабря / 20:30
«Крейвен-охотник» стартовал в прокате хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»
15 декабря / 19:12
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися
15 декабря / 18:41
«Очень страшное кино-6» выйдет в 2026 году
15 декабря / 17:13
Сара Мишель Геллар хотела бы увидеть ребут «Баффи — истребительницы вампиров»
15 декабря / 16:05
Team Spirit выиграла мировой мейджор по Counter-Strike

Сидни Суини ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру на снимках папарацци

Сегодня в 02:03
Фото: sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», ответила пользователям сети, которые критиковали ее фигуру. Она разместила ролик с самыми жестокими комментариями и показала свои тренировки.

Артистка опубликовала в инстаграме* скриншоты, на которых хейтеры пишут, что она выглядит «по-настоящему уродливо» без макияжа и фотошопа, «слишком бледной и нуждающейся в похудении», «неряшливой» и «в лучшем случае на пять баллов из 10».

«Ее обрюхатили? Покусала стая ос? Она нырнула в бассейн с пончиками и чипсами?» — спросил один из комментаторов. «Она выглядит очень крупной», — отметил второй. «Обыкновенная толстая американка», — добавил третий.

Другие пользователи отметили, что Суини могла бы исполнить роль мисс Пигги, сравнили актрису с «морским львом во время сезона размножения», назвали ее тело «невероятно уродливым» и «ужасным», и посоветовали Сидни записаться в зал.

В ответ кинозвезда показала фото, на которых она готовится к съемкам нового фильма. В нем Суини сыграет американскую боксершу Кристи Мартин. Для роли актриса усердно тренируется и наращивает мускулатуру.

На снимках артистка продемонстрировала, как поднимает огромную шину на тренировке по кроссфиту, работает с персональным коучем, занимается боксом, отжимается и подтягивается.

Судя по фотографиям, актриса получает удовольствие от спорта и появившихся у нее бицепсов — и, похоже, совсем не тревожится из‑за бодишейминга в соцсетях.

«Ты такая крутая! Этот фильм будет огонь», — прокомментировал ролик коллега Суини по ромкому «Кто угодно, но не ты». Сидни также поддержали Фиби Дайневор, София Карсон, Изабела Мерсед, певица Кеша, Мэдисон Бэйли и Адриа Архона.

«Всегда дико видеть, как люди публично раскрывают себя как куски дерьма с помощью таких комментариев. Ты выглядишь невероятно, и твоя преданность своему проекту очень вдохновляет», — отметила актриса Лили Рейнхарт из сериала «Риверсдейл».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами