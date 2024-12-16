Сидни Суини ответила хейтерам, раскритиковавшим ее фигуру на снимках папарацци

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», ответила пользователям сети, которые критиковали ее фигуру. Она разместила ролик с самыми жестокими комментариями и показала свои тренировки.

Артистка опубликовала в инстаграме* скриншоты, на которых хейтеры пишут, что она выглядит «по-настоящему уродливо» без макияжа и фотошопа, «слишком бледной и нуждающейся в похудении», «неряшливой» и «в лучшем случае на пять баллов из 10».

«Ее обрюхатили? Покусала стая ос? Она нырнула в бассейн с пончиками и чипсами?» — спросил один из комментаторов. «Она выглядит очень крупной», — отметил второй. «Обыкновенная толстая американка», — добавил третий.

Другие пользователи отметили, что Суини могла бы исполнить роль мисс Пигги, сравнили актрису с «морским львом во время сезона размножения», назвали ее тело «невероятно уродливым» и «ужасным», и посоветовали Сидни записаться в зал.

В ответ кинозвезда показала фото, на которых она готовится к съемкам нового фильма. В нем Суини сыграет американскую боксершу Кристи Мартин. Для роли актриса усердно тренируется и наращивает мускулатуру.

На снимках артистка продемонстрировала, как поднимает огромную шину на тренировке по кроссфиту, работает с персональным коучем, занимается боксом, отжимается и подтягивается.

Судя по фотографиям, актриса получает удовольствие от спорта и появившихся у нее бицепсов — и, похоже, совсем не тревожится из‑за бодишейминга в соцсетях.

«Ты такая крутая! Этот фильм будет огонь», — прокомментировал ролик коллега Суини по ромкому «Кто угодно, но не ты». Сидни также поддержали Фиби Дайневор, София Карсон, Изабела Мерсед, певица Кеша, Мэдисон Бэйли и Адриа Архона.

«Всегда дико видеть, как люди публично раскрывают себя как куски дерьма с помощью таких комментариев. Ты выглядишь невероятно, и твоя преданность своему проекту очень вдохновляет», — отметила актриса Лили Рейнхарт из сериала «Риверсдейл».