Sony выпустит экранизацию романа «Из крови и пепла» Дженнифер Ли Арментроут

Кинокомпания Sony выпустит экранизацию романа «Из крови и пепла» американской писательницы Дженнифер Ли Арментроут. Об этом сообщил Deadline.

На основе книги поставят сериал. Он расскажет о Поппи, чья жизнь никогда не принадлежала ей самой. При рождении ее избрали вестницей новой эры. А позднее она присоединилась к своей страже, чтобы бороться со злом, лишившем ее семьи.

В ожидании Вознесения Поппи встречает стража по имени Хоук, и тогда ее, казалось бы, предначертанная судьба вступает в конфликт с желаниями девушки. Поппи предстоит сделать выбор и разобраться, что верно — следовать долгу или сердцу.

В планах кинематографистов — экранизировать пять книг из цикла о Поппи. Помимо «Из крови и пепла», в сериал превратятся «Королевство плоти и огня», «Корона из золотых костей», «Война двух королев» и «Душа из пепла и крови».

Арментроут тем временем планирует опубликовать в 2025 году шестой роман из серии — «The Primal of Blood and Bone» («Первобытный из крови и костей»). Писательница, кроме того, уже выпустила четыре приквела. Потенциально все эти книги тоже могут стать основой для будущих телепроектов.