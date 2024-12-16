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Sony выпустит экранизацию романа «Из крови и пепла» Дженнифер Ли Арментроут

Сегодня в 01:15
Фото: jennifer_l_armentrout

Кинокомпания Sony выпустит экранизацию романа «Из крови и пепла» американской писательницы Дженнифер Ли Арментроут. Об этом сообщил Deadline.

На основе книги поставят сериал. Он расскажет о Поппи, чья жизнь никогда не принадлежала ей самой. При рождении ее избрали вестницей новой эры. А позднее она присоединилась к своей страже, чтобы бороться со злом, лишившем ее семьи.

В ожидании Вознесения Поппи встречает стража по имени Хоук, и тогда ее, казалось бы, предначертанная судьба вступает в конфликт с желаниями девушки. Поппи предстоит сделать выбор и разобраться, что верно — следовать долгу или сердцу.

В планах кинематографистов — экранизировать пять книг из цикла о Поппи. Помимо «Из крови и пепла», в сериал превратятся «Королевство плоти и огня», «Корона из золотых костей», «Война двух королев» и «Душа из пепла и крови».

Арментроут тем временем планирует опубликовать в 2025 году шестой роман из серии — «The Primal of Blood and Bone» («Первобытный из крови и костей»). Писательница, кроме того, уже выпустила четыре приквела. Потенциально все эти книги тоже могут стать основой для будущих телепроектов.

Дженнифер Ли Арментроут известна как автор, пищущий для подростков. Она также издает книги для взрослых под псевдонимом Дж. Линн. Ее книги неоднократно становились бестселлерами по версии New York Times. Ее авторству принадлежат серии романов «Covenant», «Titan», «Lux», «Dark Elements» и другие.

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