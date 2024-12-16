Жители США собрали более 100 тысяч долларов на защиту убийцы CEO страховой компании

Жители США собрали более 100 тысяч долларов на защиту мужчины по имени Луиджи Манджоне, которого подозревают в убийстве CEO страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщил Independent.

Деньги собирает анонимный фонд «Юридический комитет 4 декабря через краудфандинговую платформу GiveSendGo. Его представители хотят добиться «справедливого юридического представительства» для Манджоне.

«Мы здесь не для того, чтобы праздновать насилие», — подчеркнули создатели фонда, как бы ответив окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, который ранее назвал поддержку предполагаемого преступника «отвратительной».

26-летнего Манджони арестовали 16 декабря в ресторане «МакДональдс» в Пенсильвании. При себе у мужчины был пистолет, напечатанный на 3D-принтере, глушитель, манифест из 262 слов, блокнот и несколько поддельных удостоверений личности.

Правоохранители предполагают, что молодой человек выстрелил в спину 50-летнему бизнесмену Брайану Томпсону 4 декабря возле нью-йоркского отеля Hilton Midtown. За это Манджони предъявили обвинение в убийстве второй степени. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.