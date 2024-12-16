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Во Франции отменили показ фильма «Последнее танго в Париже» из‑за протеста феминисток

Вчера в 23:18
Кадр из фильма "Последнее танго в Париже". Изображение: Les Productions Artistes Associés

В Париже отменили показ классического фильма Бернардо Берталуччи «Последнее танго в Париже» из‑за протеста феминисток. Об этом сообщил The Guardian.

Активистки выступили против показа из‑за знаменитой сцены изнасилования, которую, как рассказал автор картины, сняли без согласия актрисы Марии Шнайдер. Откровенный эпизод не был прописан в сценарии.

Французская синематека отказалась от показа фильма, поскольку столкнулсь с угрозами. «Мы кинотеатр, а не крепость. Мы не можем рисковать безопасностью наших сотрудников и зрителей», — подчеркнул директор синематеки Фредерик Бонно.

«Последнее танго в Париже» было снято в 1972 году. Эротическая драма получила две номинации на «Оскар» и стала классикой итальянского кино. В ней присутствовала сцена насилия над главной героиней, известная как «сцена с маслом».

По словам Бертолуччи, Шнайдер знала, в каком эпизоде ей предстоит сняться, но не была в курсе его деталей. Режиссер утверждает, что договорился с актером Марлоном Брандо о том, что использование сливочного масла в качестве смазки останется в секрете. Кинематографист хотел увидеть реальные эмоции Шнайдер.

Сама Шнайдер признавалась в интервью, что чувствовала себя униженной после съемок и «немного изнасилованной». Слезы актрисы в кадре, по ее заверениям, были настоящими. После завершения работы над фильмом она больше никогда не общалась с Бертолуччи. Он так и не извинился перед ней.

Режиссер отметил в 2016 году, что не жалеет о снятой сцене, хотя и чувствует себя виноватым перед артисткой. «Я думаю, она ненавидела меня и Марлона [Брандо] за то, что мы не сказали ей о масле», — говорил кинематографист.

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