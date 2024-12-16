СМИ: Джейми Ли Кертис рассматривается на роль в ремейке «Она написала убийство»

Вчера / 11:10
В Москве ожидаются гололед и ледяные дожди
Вчера / 23:18
Во Франции отменили показ фильма «Последнее танго в Париже» из‑за протеста феминисток
Вчера / 22:45
Metacritic выбрал худшие фильмы 2024 года. В нем есть ленты хуже «Мадам Паутины»
Вчера / 21:19
Идрис Эльба хочет экранизировать Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом
Вчера / 20:30
Сына режиссера Ильи Хржановского* задержали за пропалестинский ролик и стикер
Вчера / 19:08
«Здесь что‑то не так»: вышел тизер третьего сезона «Белого лотоса»
Вчера / 18:57
В Шереметьево открыли ресторан T-Private × AVA Bistro
Вчера / 18:03
Николь Кидман думала закончить карьеру после рождения третьего ребенка. Но ее отговорила мама
Вчера / 17:55
Рэпера Слоутая оправдали по делу об изнасиловании
Вчера / 17:21
Кинокритики Торонто и Сан-Франциско назвали Юру Борисова лучшим актером второго плана 2024 года
Вчера / 17:06
Леди Гага в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC
Вчера / 16:54
Опубликовано видео, на котором кота Твикса выкидывают из поезда
Вчера / 16:14
Вышел первый трейлер «Войны» Алекса Гарленда
Вчера / 15:24
Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из‑за запаха свиней из грузового отсека
Вчера / 15:22
Из «Читай-города» чаще всего воруют «Богатый папа, бедный папа» и «1984»
Вчера / 14:59
Вышел трейлер третьего сезона новых «Папиных дочек»
Вчера / 14:29
Астерикс и Обеликс разносят римлян и Цезаря в тизере «Поединка вождей»
Вчера / 14:10
Владислав Бакальчук анонсировал байопик про Wildberries
Вчера / 13:51
Tatler выпустил первый номер журнала в Казахстане
Вчера / 13:48
Дрейк выплатил 10 000 долларов победителю конкурса двойников
Вчера / 13:42
Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в экспозицию Третьяковки
Вчера / 13:20
Лиза Кудроу раскритиковала драму Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» как рекламу ИИ
Вчера / 12:57
«Мастер и Маргарита» стала самой популярной цифровой книгой года в сервисе «Литрес»
Вчера / 11:12
На архипелаг Майотта обрушился мощнейший циклон за столетие. Число жертв может достигать тысяч
Вчера / 10:06
Россияне начали активно скупать змей перед Новым годом
Вчера / 10:04
Омск объявили культурной столицей России 2026 года
Вчера / 08:52
Хью Джекман и Райан Рейнолдс сыграют в фильме Шона Леви «Бойз-бенд»
15 декабря / 20:30
«Крейвен-охотник» стартовал в прокате хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»
15 декабря / 19:12
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися
15 декабря / 18:41
«Очень страшное кино-6» выйдет в 2026 году
15 декабря / 17:13
Сара Мишель Геллар хотела бы увидеть ребут «Баффи — истребительницы вампиров»
15 декабря / 16:05
Team Spirit выиграла мировой мейджор по Counter-Strike
15 декабря / 15:39
В Москве набирает популярность шрамирование
15 декабря / 14:52
Би-би-си пожаловалась Apple на созданную ИИ фейковую новость о самоубийстве Луиджи Манджоне
15 декабря / 14:50
Илон Маск хочет сделать городом свою космическую станцию в Техасе

СМИ: Джейми Ли Кертис рассматривается на роль в ремейке «Она написала убийство»

Вчера в 22:42
Кадр из фильма "Достать ножи". Изображение: Karno's Film

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по франшизе «Хэллоуин» и комедии «Чумовая пятница», может сыграть в фильме «Она написала убийство» — ремейке одноименного детективного сериала. Об этом написал Deadline со ссылкой на Dish.

Кинозвезду рассматривают как основную претендентку на главную роль в картине, которую выпустит студия Universal. Сделка с актрисой еще не подписана, но источники утверждают, что она скорее всего состоится.

Кто выступит режиссером проекта, неизвестно. Сценарий фильм написали Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, ранее работавшие над «Дурными деньгами» Крэйга Гиллеспи. Продюсерами ленты станут Лорд Миллер и Эми Паскаль.

Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил на телеэкраны с 1984 по 1996 год и стал одним из самых успешных шоу в истории. Он рассказал о писательнице с невероятным талантом к раскрытию реальных преступлений.

Главную героиню, Джессику Флетчер, в сериале сыграла Анджела Лэнсбери. Актриса получала номинацию на премию «Эмми» каждый год, пока «Она написала убийство» было в эфире, но так и не получила награду.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами