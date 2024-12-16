СМИ: Джейми Ли Кертис рассматривается на роль в ремейке «Она написала убийство»

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по франшизе «Хэллоуин» и комедии «Чумовая пятница», может сыграть в фильме «Она написала убийство» — ремейке одноименного детективного сериала. Об этом написал Deadline со ссылкой на Dish.

Кинозвезду рассматривают как основную претендентку на главную роль в картине, которую выпустит студия Universal. Сделка с актрисой еще не подписана, но источники утверждают, что она скорее всего состоится.

Кто выступит режиссером проекта, неизвестно. Сценарий фильм написали Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, ранее работавшие над «Дурными деньгами» Крэйга Гиллеспи. Продюсерами ленты станут Лорд Миллер и Эми Паскаль.

Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил на телеэкраны с 1984 по 1996 год и стал одним из самых успешных шоу в истории. Он рассказал о писательнице с невероятным талантом к раскрытию реальных преступлений.