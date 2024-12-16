Metacritic выбрал худшие фильмы 2024 года. В нем есть ленты хуже «Мадам Паутины»

Metacritic собрал худшие фильмы года по оценкам кинокритиков. В топ попали «Мадам Паутина», «Ворон» и «Гарфилд».
На первую строчку попала «Люмина» — картине удалось стать единственной картиной этого года с оценкой меньше 10 баллов. Сюжет научно-фантастического триллера написан настолько плохо, что вызывает незапланированный создателями смех, но посмотреть все два часа удастся только самым усидчивым.
«Бывают плохие и очень плохие фильмы, а бывает „Люмина“ — фильм настолько захватывает своей некомпетентностью, что заставляет задуматься, не пытались ли создатели повторить успех „Комнаты“», — задается вопросом критик с RogerEbert.com.
Вторую строчку заняла мексиканская драма «Город грез». История о мальчике-футболисте, которого похитили и заставили работать в подпольной фабрике в США, могла по-новому взглянуть на реальную проблему, но вместо этого лишь эксплуатирует тему.
«Запутанный сценарий построен на самых очевидных и заезженных архетипах латиноамериканцев, а смехотворно стереотипные и местами откровенно абсурдные диалоги звучат просто оскорбительно», — сокрушается журналист из Variety.
Тройку замкнул боевик «Герцогиня» британца Нила Маршала. Кровавый экшен-триллер задуман как оммаж Гаю Ричи, но выглядит как пародия или придуманный ИИ-фильм.
«„Герцогиня“ подойдет вам, если вы хотели увидеть ремейк „Красотки“ от Гая Ричи», — отметил рецензент из Screen Rant.
Топ-15 худших фильмов по версии Metacritic:
- «Люмина», 6 баллов из 100;
- «Город грез», 14 баллов;
- «Герцогиня», 22 балла;
- «Рейган», 22 балла;
- «Дурдом», 23 балла;
- «Мадам Паутина», 26 баллов;
- «История зла», 26 баллов;
- «Бордерлендс», 26 баллов;
- «Мэри», 26 баллов;
- «Винни-Пух: Кровь и мёд 2», 27 баллов;
- «Оно слушает», 28 баллов;
- «Чистильщик бассейнов», 28 баллов;
- «Ворон», 30 баллов;
- «Гарфилд», 31 балл;
- «Убийственная жара», 33 балл;