Metacritic выбрал худшие фильмы 2024 года. В нем есть ленты хуже «Мадам Паутины»

Metacritic собрал худшие фильмы года по оценкам кинокритиков. В топ попали «Мадам Паутина», «Ворон» и «Гарфилд».

На первую строчку попала «Люмина» — картине удалось стать единственной картиной этого года с оценкой меньше 10 баллов. Сюжет научно-фантастического триллера написан настолько плохо, что вызывает незапланированный создателями смех, но посмотреть все два часа удастся только самым усидчивым.

«Бывают плохие и очень плохие фильмы, а бывает „Люмина“ — фильм настолько захватывает своей некомпетентностью, что заставляет задуматься, не пытались ли создатели повторить успех „Комнаты“», — задается вопросом критик с RogerEbert.com.

Вторую строчку заняла мексиканская драма «Город грез». История о мальчике-футболисте, которого похитили и заставили работать в подпольной фабрике в США, могла по-новому взглянуть на реальную проблему, но вместо этого лишь эксплуатирует тему.

«Запутанный сценарий построен на самых очевидных и заезженных архетипах латиноамериканцев, а смехотворно стереотипные и местами откровенно абсурдные диалоги звучат просто оскорбительно», — сокрушается журналист из Variety.

Тройку замкнул боевик «Герцогиня» британца Нила Маршала. Кровавый экшен-триллер задуман как оммаж Гаю Ричи, но выглядит как пародия или придуманный ИИ-фильм.

«„Герцогиня“ подойдет вам, если вы хотели увидеть ремейк „Красотки“ от Гая Ричи», — отметил рецензент из Screen Rant.

Топ-15 худших фильмов по версии Metacritic: