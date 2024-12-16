Идрис Эльба хочет экранизировать Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом

Идрис Эльба надеется снять адаптацию Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом. Об этом актер рассказал в беседе со ScreenRant.

Актеры вдвоем озвучивают героев «Соника 3». Эльба играет ехидну Наклза, а Ривз — ежа-антигероя Шэдоу. Кроме того, они пересекались в футуристичной видеоигре, однако там их персонажи — спецагент Соломон Рид и террорист/рок-музыкант Джонни Сильверхэнд — ни разу не встречались, ведь герой Ривза лишен собственного тела и живет только в голове протагониста.

Интервьюер издания спросил у Эльбы, хотел бы он увидеть экранизацию видеоигры CD Projekt Red. Актер признал, что такой проект был бы ему интересен.

«Если представить наших персонажей на экране вместе, получится „Вау“. Может, если мы будем чаще говорить про такой фильм, он воплотится в жизнь сам собой», — ответил Эльба.

Это был бы второй кинопроект по киберпанковому миру польской студии. В сентябре 2022 года игра получила аниме-приквел «Киберпанк: Бегущие по краю» от японской Studio Trigger, и сериал был высоко оценен критиками, а также заработал несколько наград. Несмотря на это, мульт не стали продолжать, но глава CDPR говорил, что заинтересован в расширении вселенной.