Идрис Эльба хочет экранизировать Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом

Вчера / 11:10
В Москве ожидаются гололед и ледяные дожди
Вчера / 23:18
Во Франции отменили показ фильма «Последнее танго в Париже» из‑за протеста феминисток
Вчера / 22:45
Metacritic выбрал худшие фильмы 2024 года. В нем есть ленты хуже «Мадам Паутины»
Вчера / 22:42
СМИ: Джейми Ли Кертис рассматривается на роль в ремейке «Она написала убийство»
Вчера / 20:30
Сына режиссера Ильи Хржановского* задержали за пропалестинский ролик и стикер
Вчера / 19:08
«Здесь что‑то не так»: вышел тизер третьего сезона «Белого лотоса»
Вчера / 18:57
В Шереметьево открыли ресторан T-Private × AVA Bistro
Вчера / 18:03
Николь Кидман думала закончить карьеру после рождения третьего ребенка. Но ее отговорила мама
Вчера / 17:55
Рэпера Слоутая оправдали по делу об изнасиловании
Вчера / 17:21
Кинокритики Торонто и Сан-Франциско назвали Юру Борисова лучшим актером второго плана 2024 года
Вчера / 17:06
Леди Гага в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC
Вчера / 16:54
Опубликовано видео, на котором кота Твикса выкидывают из поезда
Вчера / 16:14
Вышел первый трейлер «Войны» Алекса Гарленда
Вчера / 15:24
Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из‑за запаха свиней из грузового отсека
Вчера / 15:22
Из «Читай-города» чаще всего воруют «Богатый папа, бедный папа» и «1984»
Вчера / 14:59
Вышел трейлер третьего сезона новых «Папиных дочек»
Вчера / 14:29
Астерикс и Обеликс разносят римлян и Цезаря в тизере «Поединка вождей»
Вчера / 14:10
Владислав Бакальчук анонсировал байопик про Wildberries
Вчера / 13:51
Tatler выпустил первый номер журнала в Казахстане
Вчера / 13:48
Дрейк выплатил 10 000 долларов победителю конкурса двойников
Вчера / 13:42
Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в экспозицию Третьяковки
Вчера / 13:20
Лиза Кудроу раскритиковала драму Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» как рекламу ИИ
Вчера / 12:57
«Мастер и Маргарита» стала самой популярной цифровой книгой года в сервисе «Литрес»
Вчера / 11:12
На архипелаг Майотта обрушился мощнейший циклон за столетие. Число жертв может достигать тысяч
Вчера / 10:06
Россияне начали активно скупать змей перед Новым годом
Вчера / 10:04
Омск объявили культурной столицей России 2026 года
Вчера / 08:52
Хью Джекман и Райан Рейнолдс сыграют в фильме Шона Леви «Бойз-бенд»
15 декабря / 20:30
«Крейвен-охотник» стартовал в прокате хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»
15 декабря / 19:12
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися
15 декабря / 18:41
«Очень страшное кино-6» выйдет в 2026 году
15 декабря / 17:13
Сара Мишель Геллар хотела бы увидеть ребут «Баффи — истребительницы вампиров»
15 декабря / 16:05
Team Spirit выиграла мировой мейджор по Counter-Strike
15 декабря / 15:39
В Москве набирает популярность шрамирование
15 декабря / 14:52
Би-би-си пожаловалась Apple на созданную ИИ фейковую новость о самоубийстве Луиджи Манджоне
15 декабря / 14:50
Илон Маск хочет сделать городом свою космическую станцию в Техасе

Идрис Эльба хочет экранизировать Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом

Вчера в 21:19
Кадр: Pay or Wait / Youtube

Идрис Эльба надеется снять адаптацию Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом. Об этом актер рассказал в беседе со ScreenRant.

Актеры вдвоем озвучивают героев «Соника 3». Эльба играет ехидну Наклза, а Ривз — ежа-антигероя Шэдоу. Кроме того, они пересекались в футуристичной видеоигре, однако там их персонажи — спецагент Соломон Рид и террорист/рок-музыкант Джонни Сильверхэнд — ни разу не встречались, ведь герой Ривза лишен собственного тела и живет только в голове протагониста.

Интервьюер издания спросил у Эльбы, хотел бы он увидеть экранизацию видеоигры CD Projekt Red. Актер признал, что такой проект был бы ему интересен.

«Если представить наших персонажей на экране вместе, получится „Вау“. Может, если мы будем чаще говорить про такой фильм, он воплотится в жизнь сам собой», — ответил Эльба.

Это был бы второй кинопроект по киберпанковому миру польской студии. В сентябре 2022 года игра получила аниме-приквел «Киберпанк: Бегущие по краю» от японской Studio Trigger, и сериал был высоко оценен критиками, а также заработал несколько наград. Несмотря на это, мульт не стали продолжать, но глава CDPR говорил, что заинтересован в расширении вселенной.

Кроме того, в октябре прошлого года CDPR анонсировала партнерство со киностудией Anonymous Content, создавшей «Настоящий детектив» и «Мистера Робота». Вместе они собирались поставить некий игровой проект в мире игры и искали сценариста. Впрочем, с тех пор новых анонсов не последовало, а игровая компания переключилась на «Ведьмака 4».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами