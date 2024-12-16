«Здесь что‑то не так»: вышел тизер третьего сезона «Белого лотоса»

Американский телеканал HBO выпустил тизер третьего сезона «Белого лотоса». Комедия о богатых и несчастных постояльцах престижного отеля продолжится 16 февраля.

Местом действия новой части стал Таиланд. Создатели не скрывают, что одной из его героинь станет Белинда, знакомая зрителям первого сезона. Сотрудница гавайского отеля приезжает в Азию по программе обмена.

Кроме того, ролик обещает погрузить персонажей в атмосферу ретритов и восточных духовных практик, а кадром с пистолетом намекает на еще одну загадочную смерть.

«Все бегут от боли к наслаждению. Но вместо этого получают лишь еще больше боли», — говорит гуру в тизере.

В тизере мелькают Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Кэрри Кун («Фарго») и Лесли Бибб («Уикенд с батей»). Кроме того, в касте заявлены Патрик Шварценеггер и кей-поп-артистка Лиза из Blackpink.

Режиссером и автором сценария вновь выступил Майк Уайт, поставивший два прошлых сезона антологии.

Одним из героев сезона должен стать русский преподаватель йоги Валентин, он будет флиртовать с гостями и давать им советы по улучшению жизни. Изначально на его роль HBO выбрал серба Милоша Биковича.

Однако после этого актер и канал столкнулись с возмущением Министерства иностранных дел Украины. Ведомство обвинило актера в поддержке геноцида и нарушения международного права.

Бикович покинул проект и назвал обвинения целенаправленной кампанией, которая может привести к «триумфу абсурда и поражению искусства». Артист отметил, что вырос в разрушенной войной стране, а число активных военных конфликтов в мире лишь увеличивается и ни один не похож на другой. «Каждый из них душераздирающий. Я желаю, чтобы все они прекратились и восторжествовали принципы любви», — подчеркнул он.