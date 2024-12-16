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Сына режиссера Ильи Хржановского* задержали за пропалестинский ролик и стикер

Сегодня в 20:30
Фото: из соцсетей Андрея Хржановского

В Израиле задержали активиста Андрея Хржановского, сына режиссера «Дау» Ильи Хржановского*. Об этом пишет газета Haaretz и Times Of Israel.

В первый раз полиция задержала 26-летнего журналиста и правозащитника 12 декабря после публикации ролика, где он приклеил стикер с палестинским флагом и словами «Free Palestine» к биноклю на мемориале капитана Коэна в Сдероте.

«Вдалеке за моей спиной Газа. Это израильская наблюдательная площадка, израильтяне могут прийти сюда и своими глазами увидеть геноцид, который развернуло их государство. Каждая выпущенная ракета [по Газе] здесь выглядит как небольшой дымок и звучит как хлопок. А на другой стороне видно много мертвых детей», — говорит Хржановский на камеру.

С 30 ноября видео набрало 130 тыс. просмотров в его твиттере, еще больше 500 тыс. в тиктоке и 600 тыс. в инстаграме**.

Мемориал капитана Коэна был открыт в память о погибших в теракте 7 октября 2023 года, военнослужащий по своей инициативе отправился защищать мирных граждан и погиб в перестрелке с боевиками ХАМАС.

Спустя две недели Хржановского задержала полиция. На записи в его аккаунте люди в гражданской одежде сажают парня в белый автомобиль. Один из мужчин угрожает арестовать и убить кого‑то из друзей активиста, если они прикоснутся к машине, а также интересуется, из какой страны они приехали.

Россиянина обвинили в вандализме, он провел ночь в полицейском участке, а потом отпущен под залог в 4 тыс. долларов и с условием, что не будет посещать мемориал в течении месяца. Однако полиция подала аппеляцию, и 13 декабря суд постановил вновь арестовать Хржановского на 5 суток.

Адвокат активиста заявил, что наклейка попадает под действие закона о защите свободы слова, а после съемок ее убрали с бинокля, поэтому действия подзащитного нельзя назвать вандализмом.

По информации газеты Hayom, 11 декабря министр строительства потребовал от главы полиции страны принять меры против Хржановского.

«Левый активист проникает в запретные зоны и систематически нарушает закон. В серии видеороликов он появляется в нескольких городах Палестинской автономии после операций ЦАХАЛа против террористов, в том числе в Дженине, Тулькарме и Тубасе. Его действия представляют собой вопиющее нарушение закона и общественного порядка в государстве Израиль», — написал он в письме.

*Илья Хржановский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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