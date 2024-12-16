Николь Кидман думала закончить карьеру после рождения третьего ребенка. Но ее отговорила мама

Николь Кидман подумывала отказаться от актерской карьеры после рождения третьего ребенка в 2008 году. Об этом она рассказала в интервью CBS.

«Когда я родила Сандей, я подумала: ну, думаю, теперь я уже почти закончила», — призналась она. Тогда актриса переехала в Нэшвилл и жила на ферме.

Однако мама убедила актрису передумать. «Моя мама сказала: „Я бы не отказывалась полностью“. А я ответила: „Нет, нет. Я уже закончила. Я закончила“. Она сказала: „Просто послушай меня. Продолжай двигаться вперед. Я не говорю, что ты должна делать это на том же уровне, на котором ты это делаешь, но я бы не отказывалась от этого полностью“», ― вспоминает Кидман.

Она отметила, что ее мать принадлежит к поколению, «у которого не было тех возможностей», что есть у актрисы, но она помогла реализоваться своим дочерям.

Кидман решила прислушаться к совету мамы и уже спустя три года получила свою третью номинацию на «Оскар» ― за главную роль в фильме «Кроличья нора». Позже актриса снялась в таких картинах, как «Притворись моей женой», «Хемингуэй и Геллхорн», «Порочные игры» и «Возмездие».