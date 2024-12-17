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«Купер» и Bubble Comics представят совместный спецвыпуск комикса «Майор Гром»

Сегодня в 14:26

Сервис доставки «Купер» и издательский дом Bubble Comics представят спецвыпуск «Майора Грома» на фестивале «Хомякон». Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

В комиксе «Гроза района» появится новый персонаж — Купер. Во время одного из заказов он познакомится с майором Громом, после чего присоединится к поиску преступной организации.

По словам сценариста комикса Алексея Замского, герой нового спецвыпуска не обладает сверхспособностями, но при этом помогает раскрывать преступления благодаря своему знанию района и людей. «В этом и есть его сила: быть настоящим, живым человеком, который становится важным действующим лицом в мире Грома», — говорит он.

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Релиз приурочен ко Дню курьера. Он призван показать доставщиков активными, неравнодушными, смелыми и отзывчивыми и напомнить, как они делают жизнь горожан лучше каждый день.

«В рамках проекта, приуроченного ко Дню курьера, мы объединились с одной из самых известных медиафраншиз с большой фанатской базой. Это позволило нам стать ближе к молодой аудитории и говорить с ней на одном языке», — рассказала директор по стратегическому и бренд-маркетингу «Купера» Валерия Долгова.

Комикс представят на «Хомяконе»: фестиваль пройдет в Москве с 20 по 22 декабря. На презентации покажут ролик по мотивам спецвыпуска в озвучке студии «Кураж-Бамбей».

«Грозу района» можно будет купить в печатной и онлайн-версиях с 25 декабря в магазинах Bubble. Позднее спецвыпуск также появится на маркетплейсах.

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