Рэпера Слоутая оправдали по делу об изнасиловании

Суд присяжных оправдал рэпера Слоутая и его друга по делу об изнасиловании. Об этом пишет Sky News.

29-летний артист предстал перед судом в мае 2023 года. Две девушки заявили на него в полицию из‑за инцидента, который произошел в Оксфорде в ночь на 8 сентября 2021 года. Слушания по существу начались лишь в конце ноября 2024 года.

По словам прокурора, Слоутай и Алекс Блейк-Уокер встретили пострадавших перед концертом и дали им VIP-билеты, а затем встретились в гастрольном автобусе. После этого компания отправилась на вечеринку в дом к одной из девушек, там рэпер запретил им пользоваться смартфонами и приглашать других парней.

Согласно материалам обвинения, друзья не только изнасиловали потерпевших, но и подбадривали друг друга в процессе. Прокурор отметила, что Слоутай и Алекс Блейк-Уокер «изолировали девушек» на крыше дома, давали другу другу пять, обсуждали секс втроем и предлагали жертвам поменяться местами, а потом сбежали, когда на место пришли другие участники вечеринки.

Слоутай признал, что занимался сексом с одной из девушек и «стукнулся кулаками» с другом, но подчеркнул, что половой акт произошел по согласию. Кроме того, он обвинил девушек во лжи, упомянул «эффект селебрити» и предположил, что одна из них согласилась на секс из‑за его популярности.

Судья заключил, что в суде рассматривается вопрос о согласии, а стереотипы о рэперах или жертвах насилия не должны повлиять на рассмотрение.

После 10 часов обсуждений присяжные пришли к решению о невиновности подсудимых. Их вердикт рэпер слушал со слезами на глазах.

Дебютный альбом Slowthai был номинирован на премию Mercury в 2019 году. Через два года рэпер получил номинацию на «Грэмми» за лучшую танцевальную запись. В том же 2021-м второй альбом Slowthai прорвался на первое место в британских чартах.