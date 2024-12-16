Опубликовано видео, на котором кота Твикса выкидывают из поезда

«Известия» опубликовали новое видео, на котором кота Твикса выбрасывают из поезда. Случай произошел в январе и произвел сильный резонанс в обществе. Кота через несколько дней нашли мертвым.

Появившиеся в СМИ кадры сняты камерой в тамбуре поезда. На них видно, как один из пассажиров выносит Твикса из вагона в тамбур. Затем кота вновь выносит в тамбур уже проводница (на ней виден бейджик сотрудника РЖД). Перед отправлением проводница отдает кота мужчине (предположительно, другому пассажиру), стоящему на ступеньках, вероятно, чтобы выкинуть животное на улицу. Питомец пытается вернуться в вагон, но проводница отталкивает его ногой. Тогда мужчина берет кота вновь и выбрасывает его на перрон.

Недавно стало известно, что уголовное дело из‑за гибели Твикса прекращено. Проводницу не стали привлекать к ответственности. Ее адвокат сказал, что кота на самом деле выкинул один из пассажиров.

Источник «КП-Екатеринбург» в силовых ведомствах отметил: «Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях нет состава преступления».

Собеседник издания утверждает, что проводница поднесла кота ко всем пассажирам, включая перевозившего его мужчину, однако питомца никто не признал.

Кота Твикса высадили из поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.