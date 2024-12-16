Леди Гага в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC

«Мне было 17, я была статисткой на заднем сиденье и трясла со всей силы головой. И они сказали: „Не тряси головой. Мы хотим, чтобы это было современно“. А я такая: „Нет, я не могу. Есть только одно движение, которое я могу сделать“», — рассказала Гага.