Леди Гага в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC

Леди Гага рассказала в шоу Apple TV «A Carpool Karaoke Christmas», что в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC на песню «Stiff Upper Lip» 2000 года.
«Мне было 17, я была статисткой на заднем сиденье и трясла со всей силы головой. И они сказали: „Не тряси головой. Мы хотим, чтобы это было современно“. А я такая: „Нет, я не могу. Есть только одно движение, которое я могу сделать“», — рассказала Гага.
В ноябре стало известно, что Леди Гага снимется во втором сезоне сериала «Уэнсдэй» Тима Бертона. Какую роль исполнит артистка, неизвестно.
В фильмографии Леди Гаги уже есть несколько заметных ролей. Певица снялась в сериале «Американская история ужасов», мюзикле «Звезда родилась» и драме «Дом Gucci». Кроме того, она сыграла Харли Квинн в сиквеле «Джокера».