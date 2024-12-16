Кинокритики Торонто и Сан-Франциско назвали Юру Борисова лучшим актером второго плана 2024 года

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Объединения кинокритиков Торонто и Сан-Франциско назвали Юру Борисова лучшим актером второго плана. Об этом пишет Next Best Picture.

Канадские критики высоко оценили его актерское мастерство и поставили его наравне с игрой Кирана Калкина в «Настоящей боли». Российскому актеру удалось обойти Зои Салдану из «Эмилии Перес», Джереми Стронга из «Ученика» и Дензела Вашингтона из «Гладиатора-2».

Его партнерша по «Аноре» Майки Мэдисон разделила звание лучшей актрисы с Марианной Жан-Батист из «Суровой правды».

«Мальчишек из „Никеля“» журналисты из Торонто выбрали лучшей картиной и лучшей адаптацией, а ее режиссера РаМелла Росса — лучшим постановщиком. Индийская драма «Все, что нам кажется светом» была названа лучшим иностранным фильмом и лучшим оригинальным сценарием.

Критики из Сан-Франциско отметили не только Борисова, но и «Анору»: ей отдали звание лучшего фильма и лучшего оригинального сценария, монтаж Шона Бейкера также превзошел конкурентов.

Чаще других проектов калифорнийцы хвалили «Бруталиста»: режиссера Брейди Корбета назвали лучшим постановщиком, выделили операторскую работу Лола Кроули, саундтрек Дэниела Блумберга и декорации Джуди Беккер.