Вышел первый трейлер «Войны» Алекса Гарленда

Сегодня в 16:14

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер фильма «Война» Алекса Гарленда. Его премьера состоится в 2025 году.

События фильма развиваются во время боевых действий в Ираке в 2000-х. Главные герои — бойцы спецназа военно-морского флота США.

«Интимная, основанная на реальных событиях история о современной войне, рассказанная так, как никогда прежде, — в реальном времени и основанная на воспоминаниях людей, которые в ней участвовали», — гласит синопсис.

Кресло режиссера занял Алекс Гарленд («Род мужской», «28 дней спустя»). В качестве сценариста выступил Рэй Мендоса — ветеран войны в Ираке. Ранее они работали вместе над «Падением империи».