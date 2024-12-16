Вышел первый трейлер «Войны» Алекса Гарленда

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер фильма «Война» Алекса Гарленда. Его премьера состоится в 2025 году.
События фильма развиваются во время боевых действий в Ираке в 2000-х. Главные герои — бойцы спецназа военно-морского флота США.
«Интимная, основанная на реальных событиях история о современной войне, рассказанная так, как никогда прежде, — в реальном времени и основанная на воспоминаниях людей, которые в ней участвовали», — гласит синопсис.
Кресло режиссера занял Алекс Гарленд («Род мужской», «28 дней спустя»). В качестве сценариста выступил Рэй Мендоса — ветеран войны в Ираке. Ранее они работали вместе над «Падением империи».
В ленте снялись Д’Фараон Вун-А-Тай, Уилл Полтер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Финн Беннетт, Тейлор Джон Смит, Майкл Гандолфини, Адейн Брэдли, Ноа Сентинео, Эван Хольцман, Энрике Сага, Джозеф Куинн и Чарлз Мелтон.