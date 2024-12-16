Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из‑за запаха свиней из грузового отсека

Самолет нидерландской авиакомпании KLM отклонился от курса и совершил незапланированную посадку, поскольку в салоне был сильный запах от свиней, перевозившихся в грузовом отсеке. Об этом сообщает издание Business Insider.

Boeing 787 нидерландской авиакомпании вылетел в прошлую пятницу из Амстердама в Мехико. На его борту было 259 пассажиров, а в грузовом отсеке ― сотня свиней. Спустя шесть часов трансатлантического перелета лайнер направился на Бермудские острова, британскую заморскую территорию в Атлантическом океане.

Представитель местного аэропорта сообщил, что из‑за «специфического запаха» свиней экипаж решил незапланированно сесть на Бермудах, «чтобы подышать свежим воздухом».

Пассажиров после посадки заселили в местные отели, а свиней осмотрели ветеринары. «Наши двуногие и четвероногие гости находятся в комфорте и безопасности — даже если это были не совсем те рождественские каникулы, которые они планировали», — отметил представитель аэропорта.

На следующий день пассажиров поместили на другой самолет и доставили в пункт назначения. Они задержались примерно на 26 часов. Компания Skyport, которая управляет аэропортом на Бермудах, опубликовала видео погрузки свиней обратно на борт.