Из «Читай-города» чаще всего воруют «Богатый папа, бедный папа» и «1984»

Сегодня / 11:10
В Москве ожидаются гололед и ледяные дожди
Сегодня / 17:06
Леди Гага в подростковом возрасте снималась в клипе AC/DC
Сегодня / 16:54
Опубликовано видео, на котором кота Твикса выкидывают из поезда
Сегодня / 16:14
Вышел первый трейлер «Войны» Алекса Гарленда
Сегодня / 15:24
Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из‑за запаха свиней из грузового отсека
Сегодня / 14:59
Вышел трейлер третьего сезона новых «Папиных дочек»
Сегодня / 14:29
Астерикс и Обеликс разносят римлян и Цезаря в тизере «Поединка вождей»
Сегодня / 14:10
Владислав Бакальчук анонсировал байопик про Wildberries
Сегодня / 13:51
Tatler выпустил первый номер журнала в Казахстане
Сегодня / 13:48
Дрейк выплатил 10 000 долларов победителю конкурса двойников
Сегодня / 13:42
Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в экспозицию Третьяковки
Сегодня / 13:20
Лиза Кудроу раскритиковала драму Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» как рекламу ИИ
Сегодня / 12:57
«Мастер и Маргарита» стала самой популярной цифровой книгой года в сервисе «Литрес»
Сегодня / 11:12
На архипелаг Майотта обрушился мощнейший циклон за столетие. Число жертв может достигать тысяч
Сегодня / 10:06
Россияне начали активно скупать змей перед Новым годом
Сегодня / 10:04
Омск объявили культурной столицей России 2026 года
Сегодня / 08:52
Хью Джекман и Райан Рейнолдс сыграют в фильме Шона Леви «Бойз-бенд»
Вчера / 20:30
«Крейвен-охотник» стартовал в прокате хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»
Вчера / 19:12
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися
Вчера / 18:41
«Очень страшное кино-6» выйдет в 2026 году
Вчера / 17:13
Сара Мишель Геллар хотела бы увидеть ребут «Баффи — истребительницы вампиров»
Вчера / 16:05
Team Spirit выиграла мировой мейджор по Counter-Strike
Вчера / 15:39
В Москве набирает популярность шрамирование
Вчера / 14:52
Би-би-си пожаловалась Apple на созданную ИИ фейковую новость о самоубийстве Луиджи Манджоне
Вчера / 14:50
Илон Маск хочет сделать городом свою космическую станцию в Техасе
Вчера / 13:57
Новогодняя елка в Кремле стала второй по высоте в Европе
Вчера / 13:36
Mash: Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве
Вчера / 12:54
В Керченском проливе терпят бедствие два российских грузовых судна
Вчера / 11:45
В Чечне открыли аптеку с раздельным обслуживанием женщин и мужчин
Вчера / 10:59
В Иране задержали певицу из‑за выступления без хиджаба
Вчера / 08:50
Опрос: россияне все реже включают на ТВ новогодние шоу 31 декабря
14 декабря / 20:57
Власти Техаса подали в суд на врача из Нью-Йорка из‑за назначения таблеток для аборта
14 декабря / 20:46
Погиб основатель Mango Исак Андик
14 декабря / 19:45
В 2024 году количество преступлений в Москве сократилось на 3,6%
14 декабря / 18:45
В Минздраве РФ считают, что вакцина от рака должна быть бесплатной

Из «Читай-города» чаще всего воруют «Богатый папа, бедный папа» и «1984»

Сегодня в 15:22
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подсчитала топ самых популярных книг у шоплифтеров в 2024 году. В него попали книги для айтишников, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и «1984» Джорджа Оруэлла. Данные компании приводит «Коммерсант».

За 12 месяцев в компании по итогам инвентаризации не досчитались 300 тыс. книг. Это число не изменилось по сравнению с прошлым годом. В то же время из магазинов стали в три раза реже воровать школьную литературу

Лидером пропаж стала книга для айтишников «Грокаем алгоритмы» Адитьи Бхаргавы. Также в компании привели 10 самых популярных томов, пронесенных мимо кассы:

  • Адитья Бхаргава. «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих»;
  • Мосян Тунсю. «Магистр дьявольского культа. Том 1»;
  • Роберт Кийосаки. «Богатый папа, бедный папа»;
  • Джордж Оруэлл. «1984»;
  • Джен Синсеро. «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы»;
  • Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 4»;
  • Сью Джонсон. «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь»;
  • Бэнджамин Грэм. «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию»;
  • Эдит Ева Эгер. «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя»;
  • Мэг Джей «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом».

Из списка следует, что популярность «1984» у воров сильно просела, год назад антиутопия возглавляла аналогичный рейтинг сети. А книга «Богатый папа, бедный папа», наоборот, несколько укрепила свои позиции.

Собственные итоги сегодня подвел сервис «Литрес». Рейтинг самых популярных книг возглавил роман «Мастер и Маргарита», в категории нон-фикшн лидирует «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой.

Самым популярным писателем стал диджитал-автор Серж Винтеркей, автор серии «Антидемон». По жанрам россияне больше всего читали фэнтези, фантастику, книги о саморазвитии, психологию, детективы и любовные романы.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами