Из «Читай-города» чаще всего воруют «Богатый папа, бедный папа» и «1984»

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подсчитала топ самых популярных книг у шоплифтеров в 2024 году. В него попали книги для айтишников, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и «1984» Джорджа Оруэлла. Данные компании приводит «Коммерсант».

За 12 месяцев в компании по итогам инвентаризации не досчитались 300 тыс. книг. Это число не изменилось по сравнению с прошлым годом. В то же время из магазинов стали в три раза реже воровать школьную литературу

Лидером пропаж стала книга для айтишников «Грокаем алгоритмы» Адитьи Бхаргавы. Также в компании привели 10 самых популярных томов, пронесенных мимо кассы:

Адитья Бхаргава. «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих»;

Мосян Тунсю. «Магистр дьявольского культа. Том 1»;

Роберт Кийосаки. «Богатый папа, бедный папа»;

Джордж Оруэлл. «1984»;

Джен Синсеро. «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы»;

Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 4»;

Сью Джонсон. «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь»;

Бэнджамин Грэм. «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию»;

Эдит Ева Эгер. «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя»;

Мэг Джей «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом».

Из списка следует, что популярность «1984» у воров сильно просела, год назад антиутопия возглавляла аналогичный рейтинг сети. А книга «Богатый папа, бедный папа», наоборот, несколько укрепила свои позиции.

Собственные итоги сегодня подвел сервис «Литрес». Рейтинг самых популярных книг возглавил роман «Мастер и Маргарита», в категории нон-фикшн лидирует «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой.