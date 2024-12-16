Вышел трейлер третьего сезона новых «Папиных дочек»

«Наш сериал про любовь и веру в чудеса. Мы все хотим чего‑то доброго, светлого и простого. „Дочки“ как раз дают такое настроение зрителям и объединяют семьи за одним столом. Я и сам больше двадцати лет встречаю праздник в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел еще один год провести с близкими людьми», — рассказал Бледный.