Вышел трейлер третьего сезона новых «Папиных дочек»

Start опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера продолжения состоится 2 января.
В третьем сезоне Веник скрывает от детей отношения с психологом Татьяной, Соня выбирает из трех поклонников, Лиза и Диана отстаивают личное пространство, а Арина пытается доказать свою значимость.
В главных ролях снялись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Михаил Сотников, Александр Ильин, Джемал Тетруашвили, Артем Осипов и другие.
«Наш сериал про любовь и веру в чудеса. Мы все хотим чего‑то доброго, светлого и простого. „Дочки“ как раз дают такое настроение зрителям и объединяют семьи за одним столом. Я и сам больше двадцати лет встречаю праздник в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел еще один год провести с близкими людьми», — рассказал Бледный.